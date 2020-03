Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Hoy intentando pensar menos. Lo llevo regular…

¿Te has duchado? Hoy hasta he usado el champú caro.

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: Emma

Canciones o grupos que has escuchado: El cover de No Diggity de Chet Faker (y otras de sus sesiones en vivo).

Comida casera… Ensalada de cogollos, patata, huevo, piquillos, atún, parmesano y vinagreta de jerez. Y hemos descongelado unos dumplings que nos sobraron de otra cena y nos los hemos cocinado a la plancha.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: For Decades, Cartographers Have Been Hiding Covert Illustrations Inside of Switzerland’s Official Maps.

Me ha cabreado: La ignorancia atrevida de algunos conocidos.

Me ha alegrado: Stoffle!

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Friday is date night, así que buscar un lugar nuevo y especial en la ciudad al que salir con Jenny a tomar algo y comer como reyes.

Foto del día 5: