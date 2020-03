Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bastante bien

How’s that brain of yours? Still thinking things?? Yess, aún me conectan las neuronas

¿Te has duchado? Si

¿Has salido de casa? Si

Pelis o series que has visto: Estoy terminando You y he empezado a ver The Stranger aunque me da un poco de palo porqué no sé que me pasa que me cuesta entender un montón el acento british y me enfado

Canciones o grupos que has escuchado: Hoy he descubierto un grupo australiano de música electrónica , RÜFÜS DU SOL, y he visto un directo desde Joshua Tree que es AWESOME.

Comida casera… Lentejas y pollo arrebozado. Y he hecho un pastel de queso que me ha salido bastante bien para ser mi primera vez.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Ahorcan a 4 violadores en Nueva Delhi. Pena de muerte, qué temazo.Hemos estado hablando en casa sobre esto bastante rato. Diferentes puntos de vista y opiniones.

Me ha cabreado: No me cabrea pero me da rabia la gente en general, es broma. Nada.

Me ha alegrado: Que la iaia li diu “songokus” als Sudokus. La he llamado y me ha explicado que no para de hacer songokus ahora que no la dejan salir de casa.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Hacer lo de siempre hasta las 18 y después [igual] coger un maravilloso tren de Renfe (R15 – aquí os dejo el Twitter para que veáis todas las incidencias que hay) y rezar para llegar a mi pueblo a la hora indicada (3 horas dentro del tren mínimo). Visca Renfe!

Foto del día 5: Mi pastel de queso :)