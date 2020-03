Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bastante bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Brain mejor. Més positiu avui.

¿Te has duchado? Nope! ¿Para que?

¿Has salido de casa? Tampoco!

Pelis o series que has visto: Seguimos con Yellowstone. It’s all going to shit. A ver quién sale ganando.

Canciones o grupos que has escuchado: Lo mismo, y no sé el porqué, pero la música no es mi corona-tonic.

Comida casera… Un pollo entero al crockpot con laurel y ajos dentro y cubierto de una salmuera con romero, salvia, ajedrea, tomillo y pimienta negra. Yeah, it was good.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Jopelas. No he estado muy conectado hoy. La Cooperativa de la Plana de Vic no vende compost a granel. Does that count?

Me ha cabreado: Pues, fíjate, hoy no me he cabreado.

Me ha alegrado: Entrevistar a mucha gente sobre su vida, su pequeño negocio, su lucha y su esperanza. Todo para un nuevo podcast coming soon to a BCN Més near you. Also, un video tremendo que podéis ver aquí abajo. Claramente Alberto tiene más tiempo de su habitual. “Yes! Jump! Yes! Jump!”

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Hubiera subido a la montaña, pero ya que ya estoy ;-)

Foto del día 5: (o vídeo)