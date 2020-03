Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bastante bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Yes, about creatives ways out of this crisis. No solution yet but I’m sure there must be one.

¿Te has duchado? Sí. Ha sido una ducha larga y he gastado demasiado agua. Me sabe mal.

¿Has salido de casa? Para volver al compost. Hemos encontrado más patatas. Joe dice que las tenemos que plantar pero yo me las quiero comer. Pelea preprogramada…

Pelis o series que has visto: Netflix hasta ahora pero seguiremos con Kevin el patriarca como Cowboy en Montana esta noche. Y un poco de Cuarentena Fest, que el concepto mola.

Canciones o grupos que has escuchado: Mikel Murillo me ha mandado una canción de Tom Rosentham muy graciosa.

Comida casera… Pollo al slowcooker. Súper sencillo y mega yummy. 1 pollo, 1 slowcooker, hierbas y sal = gloria. ¡Y mañana caldo!

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: How comedian Johnny Carson created a toilet paper shortage by joking about it.

Me ha cabreado: Researchers at the University of Basel have put an application online that serves as a planning tool for COVID-19 outbreaks. Terrifying. Don’t go there.

Me ha alegrado: El video que nos ha mandado Angel desde su balcón.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Comer pizza con Luján, Paula y Joe en la Pala escuchando (y cantando) Confusione.