Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Sí, bastante bien. Sigo en modo zen. Me estoy empezando a preocupar x mi estado de ánimo positivo…

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? Sí!!!!! He bajado a hacer la compra, pedazo de aventura

Pelis o series que has visto: no he visto cosas :(

Canciones o grupos que has escuchado: Esto a las 20h, después de los aplausos, desde la terraza:

Comida casera… Ensalada de brócoli, arroz, manzana, pasas, piñones y salsita de yogur, mostaza y limón

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Esto

Me ha cabreado: Que he ido a un badulaque y he intentando comprar 2 mecheros (sí, precavida) y no me han dejado pagar con tarjeta porque no llegaba al mínimo (pero wtf!! covid19!!). Me he cabreado y le he dicho al dueño (oriundo de Pakistán o inmediaciones) to fuck off (en inglés en el original) y me he ido con todo el cabreo y sin mecheros. Ahora mismo estoy con una vela encendida con una cerilla. Y mañana bajaré a otro badulaque y me compraré 2 mecheros y unos quicos para llegar a los 5€ y poder pagar con tarjeta…

Me ha alegrado: Que subiendo al terrado (porque lo había oído ayer) he descubierto el fiestón que se monta en la parte de atrás del edifico a eso de las 20h, música a tope y muchísima gente bailando en los balcones. Una rave comparado con el frontal de Margarit 49. También he conocido a las vecinas de al lado, que no son de mi edificio.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Seguiría comiendo, bebiendo y riéndome a carcajadas con la Carmix

Foto del día 5: