Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? coolcoolcool

¿Te has duchado? yeeees

¿Has salido de casa? siempre yes a esto, vivo con una perrita

Pelis o series que has visto: sigo con the office

Canciones o grupos que has escuchado: las ginebras

Comida casera… He hecho pancakes por la mañanita y otras cosas :p

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: 20 de marzo – día mundial sin carne yeyy go vegan

Me ha cabreado: la lección 2 del libro de derecho q me estoy leyendo ¿¿por qué no hablan normal??

Me ha alegrado: acabar mis querhaceres before 22:00 :p

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Probablemente algún plan con mis amiwis a pesar de estar hiper cansada de toda la semana y probablemente arrepentirme porque no podría dar el 100% #yuhu

Foto del día 6: