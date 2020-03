Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bastante bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Vamos tirando, por fin weekend!!!!

¿Te has duchado? no…..

¿Has salido de casa? nop, tomorrow…

Pelis o series que has visto: Star Wars la última, bastante floja

Canciones o grupos que has escuchado: Elton John, Queen….

Comida casera… Pues Calabacetis a la Carbonara y Pizza de Coliflor

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: España recibe 500000 mascarillas gracias a la gestión del rey Felipe VI, puedo vomitar?

Me ha cabreado: solo politica

Me ha alegrado: Comer pizza

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Salir de fiesta y emborracharme mucho, muuuucho

Foto del día 5: