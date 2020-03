Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Hoy muy a tope. Bien.

¿Te has duchado? Yessss.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Onward.

Canciones o grupos que has escuchado: Max Richter haciendo de las suyas en el Tiny Desk.

Comida casera… Lion’s Head. Plato taiwanés que consiste de albóndigas enormes envueltas de col china en una sopa de pollo y verduras. Para combatir el fresquito.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: From barrio to beach: a Spanish odyssey – in pictures

Me ha cabreado: Nada! El finde ha sentado bien.

Me ha alegrado: Poder finalmente pedir ayudas para autónomos. Dedos cruzados…

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Quedar con una persona a la que no veo desde hace mucho y contarnos nuestros viajes recientes.

Foto o vídeo del día 9: Unos vecinos del edificio de enfrente que han subido a la terraza a tocar la guitarra vestidos para la ocasión. (Mi foto del viernes era tiburón fermentado islandés, el cual probé y fue repugnante).