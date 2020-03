Conocidxs con coronavirus: 8

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Hoy mejor. Hace unos días mucho más enfadado.

¿Te has duchado? Sí! Teniamos que ir al médico así que tocaba.

¿Has salido de casa? Sí, para ir a la Teknon.

Pelis o series que has visto: Pues hemos visto Jumanji 3 (very funny) y Onward, de Pixar. Cool movie.

Canciones o grupos que has escuchado: buff, 0 música today, la verdad

Comida casera… Una fideuá cojonuda, con su correspondiente allioli. También hicimos galletas!

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: la campaña de #llibreriesobertes. Veo buena voluntad, pero me parece triste que todo tenga que salir de iniciativas privadas.

Me ha cabreado: Que a mi pareja la han tenido que operar de urgencia.

Me ha alegrado: Que todo ha salido bien.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Pues como es lunes, habría empezado la semana currando a tope dado mi amado pluriempleo y habría hecho la compra para la semana.

Foto del día 9: Un recorte de la programació del Canal33 hace unos años. Es la ostia. Ismael Kadaré a las 7 de la tarde! Series genials como L’imperdible Parker Lewis, l’Escurço Negre o Els joves, programas de formación educativa, documentales de la BBC… En fin, los buenos tiempos de la tv pública.