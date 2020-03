Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Yes, still working

¿Te has duchado? ¡Sí! Y ya tocaba que este finde no me había duchado.

¿Has salido de casa? Hoy no.

Pelis o series que has visto: El hoyo. Nos muestra la diferencia entre clases sociales, los de arriba y los de abajo y cómo nos movemos con egoísmo, pensando solo en nosotros y con indiferencia hacia el otro. Y sigo con You y he empezado Undercover (Operación Éxtasis en español). Me encantan las traducciones de títulos de pelis/series.

Canciones o grupos que has escuchado: Estoy escuchando poca música. El otro día escuché el live de Alex Ubago en su Instagram. Se ve que ha sacado más canciones después de su súper éxito “me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas”.

Comida casera… Lasaña boloñesa, patatas bravas y ya está. Lo otro, comida basura.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Han encontrado esqueletos de chihuahuas de la época romana. Enserio, es muy difícil informarte sobre algo que no sea el coronavirus.

Me ha cabreado: Que hay gente que mayor que está sola pasando esto. No tienen la cantidad de cosas que podemos tener los jóvenes en nuestra casa. Su único entretenimiento puede que solo sea la TV, que como me decía mi tía el otro día, ni la mira porqué le altera ver lo dramático y el miedo que dan todos los programas. Solo cuentan desgracias y afrontan dando miedo el tema del coronavirus. Please, si tenéis o conocéis personas mayores (iaios, tías, vecinos…), ¡habladles y ayudadles!

Me ha alegrado: Ver que en mi pueblo se hacen cosas. Han creado una red de cultura en línea y la gente del pueblo puede hacer videos mostrando lo que sabe hacer. El otro día también hicieron un vermut en el balcón. Aquí su IG.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Rallarme porqué es día 1 de la semana, está lloviendo e igual hubiera ido a por un bocadillo de bacon y queso de los yayos y me lo hubiera partido con Paula. Pd: ¿Cómo deben estar los yayos?

Foto del día 5: Ha tenido que llegar el coronavirus para que limpiaran los contenedores de delante de mi casa que estaban mugrientísimos.