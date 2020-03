Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Brain good. A tope con las entrevistas para los Corona Diary que estamos haciendo en formato podcast

¿Te has duchado? Nein!

¿Has salido de casa? Sí, y jooooooder. Hemos ido a comprar y no quiero volver a hacerlo pronto, os digo.

Pelis o series que has visto: Nosotros seguimos con Yellowstone. PERO, un amigo, Rory “Rodrigo” Kavanagh ha empezado un club de cine los lunes. Vamos a ver todos una peli a la vez y hacer un videochat después para comentar. Empieza con una gran comedia (tonta) clásica, Kingpin. Get in there.

Canciones o grupos que has escuchado: Nope, solo whatsapp audios. ALL #$%&^*&%$#@ DAY LONG.

Comida casera… He hecho unos garbanzos. ¿Por qué, me preguntas? Pues no sé. Cómo puede ser el legumbre menos emocionante por un lado y el más versátil y tasty tasty en hummus por el otro lado? Riddle me that shit!

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: “Sabates que no moren?” Me apunto corriendo.

Me ha cabreado: El puto y puro estrés de ir al supermercado. Tanto silencio. La gente frenándose cada dos por tres para evitar acercarse el uno al otro. Empleados valientes pero con miedo y cabreados con la situación y la gente estúpida como yo.

Me ha alegrado: Beer. Cold beer.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Sería un lunes normal en la oficina, con el mejor equipo del mundo, preguntándonos ¿por qué no hemos hecho un puto podcast ya? Pues mira, confinamiento ha servido para algo. Voilà Los Corona Diary de BCN MÉS. Muak!

Foto del día 9: Pues, me he puesto a investigar las ayudas, los BOEs, el Cambra de Comerç. Sure you want me to tell you more?