Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? B-R-A-I-N

¿Te has duchado? Creo que sí. Sí, sí. Pero me apetece otra, que he salido hoy a comprar la comida para la próxima semana.

¿Has salido de casa? Eso, eso. He ido al Aldi. Experiencia desagradable. Total silencio. Todos con mascarillas, evitando hasta el contacto visual. Esta pandemia va a cambiar la sociedad. Today I’ve seen it.

Pelis o series que has visto: Me da un poco de vergüenza pero venga, here it comes: Jumanji. Tan lejos de la realidad que mola. Además participa el gran Jack Black. Ahora tengo ganas de volver a ver todas sus películas empezando con Be Kind Rewind.

Canciones o grupos que has escuchado: Un poco de byte.fm, una radio independiente afincada en Hamburgo con oficinas en un mítico búnker de la segunda guerra mundial en el centro de la ciudad (al lado del estadio de St. Pauli). Edificio muy feo y hoy en día poco práctico (¿cómo vas a tener cobertura si estás entre paredes de un metro de ancho? #nohaycoronabunkers)

Comida casera… Peras al vino. No entiendo por qué. Teníamos peras y vino, I guess.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: De no-corona no tengo nada. Pero recomiendo escuchar lo que dice Naomi Klein.

Me ha cabreado: • Llevar guantes durante todo el proceso de la compra y después tocar la manija de la puerta del coche primero con guante y poco después, sin pensar, sin guante. • La persona que estaba en la cola antes de nosotros, que se compraba 5 mandarinas y 3 manzanas le faltaban 3 centimos y tenía que devolver una manzana. Y yo sin un céntimo de cash porque te dicen de comprar todo con tarjeta…

Me ha alegrado: El vecino Francesc que tiene mucho terreno y muchos rucs (algunos catalanes), nos ha entregado una tonelada de leña. Mientras nos ayuda a descargarla, nos cuenta que cumple 80 mañana. Parece tener 70 como mucho. Y parece no tener miedo. Nació durante la segunda Guerra Mundial… #perspectiva

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Reunión a las 10 con Angel y Bernat para repasar la maqueta de la edición de abril y planificar la semana. Angel hubiera traído café del bueno (3Marks!!!) y yo quizá un brioche de La Fabrique. #lunesdelujo

Foto o vídeo del día 9: This, ladies and gentlemen, is the person I share the “confinament” with.