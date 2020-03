Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Mi mente bien. Pero hoy ha sido un día de mierda en toda regla.

¿Te has duchado? No

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: Res

Canciones o grupos que has escuchado: Radiohead

Comida casera… He comido pollo guisado con verduras que he cocinado ayer, y arroz. O sea, que no he cocinado, vaya.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Hoy no he leído.

Me ha cabreado: Intentar durante dos horas y media hacer la compra online para mi madre que vive sola y no conseguirlo. En muchos supermercados distintos. Incluido el que más odio. Y res.

Me ha alegrado: El abrazo más inesperado del mundo en el momento justo y en mensaje de 5 palabras.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Estaría planeando algún viaje, seguro.

Foto o vídeo del día 9: