Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Yey

¿Te has duchado? Yes.

¿Has salido de casa? He ido al súper a comprar cosas para toda la repostería que haré

Pelis o series que has visto: El Hoyo WOW una pasada

Canciones o grupos que has escuchado: Esta artista peruana buenísima

Comida casera… BUA TARTA DE FRESAS Y FRAMBUESAS

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Biblios públicas abriendo recursos digitales 4 everyone

Me ha cabreado: Nada… Puede ser eso?

Me ha alegrado: Estrenar Netflix Party!

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Tener un mental breakdown

Foto del día 9: Un pastelico my friend