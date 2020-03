Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Yes

¿Te has duchado? Yes

¿Has salido de casa? Si, a sacar a mis xuxos

Pelis o series que has visto: Crims de TV3

Canciones o grupos que has escuchado: Mi lista de temazos de Spotify. Desde Maniac hasta Satisfaction.

Comida casera… Carne rebozada, patatas fritas.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Me cuesta mucho encontrar cosas que no sean coronavirus. A parte, es todo un reto no echarte a llorar leyendo noticias, así que sintiéndolo mucho creo que no tengo noticias suficientemente relevantes. FIRE ME

Me ha cabreado: Estoy hartita de ver a peña haciendo yoga en IG. Es tentador volverse influencer pero please.

Me ha alegrado: El vídeo de Niki bailando sin duda

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Segurísimo comer un croissant se jamón y queso de Mansos. Lo echo tanto de menos que solo de pensarlo me entran ganas de llorar.

Foto del día 9: No sabéis la gracia que me ha hecho. Más allá de quién sea, creo que es de los comentarios más acertados de la historia. La gente es muy hábil no sé qué haríamos sin memes y risas en estos tiempos.