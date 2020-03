Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? El alcohol ayuda bastante al atardecer….

¿Te has duchado? noppppp

¿Has salido de casa? si, al mercadona a buscar dátiles “agotados :(” —- Comentario de la editora coronal: ir al Mercadona a comprar SOLO dátiles de primerísima necesidad es para llamar a @policia, Victor.

Pelis o series que has visto: Nada hoy….

Canciones o grupos que has escuchado: Red Hot Chili Pepper

Comida casera… mmm…. Calamares encebollados con coliroz, buenisimos!!!

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Ha muerto Lucía Bosé

Me ha cabreado: Sin dátiles en el Mercadona

Me ha alegrado: El pastel que me ha salido again….

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Pues iría al De Paula a comerme como mínimo 2 hamburguesas…

Foto del día 9: Donde me fliparía ir ahora mismo….