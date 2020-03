Més teatre pel 8 de març.

Encara queda molt camí per recórrer, és clar, però la presència de les dones creadores va agafant la mida que li pertoca. Per descomptat, no es tracta que anem només pels volts del dia de la dona a veure obres escrites, protagonitzades i muntades per dones. Però sí que és un bon moment per unir la reivindicació i la celebració amb espectacles com La volta al món en 80 ties de l’Atrium, la versió de Solitud que dirigirà Alícia Gorina al TNC, l’estrena de Demà d’Helena Tornero a la Beckett, o Preses de Laura Giberga al Tantarantana. Així tot l’any.