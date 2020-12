¿Cómo puedes saber que vives en medio de una pandemia? Porque los maniquíes del portal de l’Angel llevan chándal. Nos hace sonreír burlonamente porque no, no nos sorprende. Hay que ir con los tiempos. Pivotar es clave y pocas industrias se mueven con tanta agilidad como la industria de la moda. Salvo cuando miramos la cadena de suministros. Crear 15, 20 o 24 colecciones al año no parece ningún problema para el capitalismo puro y duro, pero vigilar la huella ecológica y los derechos humanos presenta un obstáculo insuperable. ¿Vale? Pues no, no vale. Con la legislación en demora, la responsabilidad cae – como ya tantas otras veces – en nosotros, los consumidores. Pero el mercado es más opaco que la nueva craft IPA de turno. Orgánico, fair trade, hecho localmente o vendido por una tienda del barri son factores importantes que raramente coinciden. Y el precio es otro tema… Nuestra redactora jefa, Esperanza Escribano, ha buscado un abrigo sostenible y accesible que calienta a ti, no al planeta. ¿Lo encontrará? A partir del 14 de diciembre lo puedes leer aquí en bcnmes.com.

Keep warm & stay safe,

Los Editors