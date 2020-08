L’opinió sobre el gust de l’aigua de l’aixeta de Barcelona és un dels pocs temes en què hi ha un ampli consens entre la ciutadania. Gran part de la població coincideix en el fet que el sabor deixa molt a desitjar.

Per aquest motiu la gent opta per comprar aigua embotellada, la qual ofereix un tast millor al de l’aigua corrent. No obstant això, hi ha persones que rebutgen aquesta alternativa pel consum innecessari i excessiu de plàstic que implica. Així doncs, la solució definitiva és filtrar l’aigua de l’aixeta per donar-li bon gust.

El procés d’osmosis (o de filtració) de l’aigua s’està convertint en una opció cada vegada més popular. Per aquesta raó tant llars privades com diversos negocis han apostat pel consum d’aigua d’aixeta osmotitzada. Per tal d’esbrinar quins establiments ofereixen aquest tipus d’aigua en comptes de les típiques marques com Solan de Cabras o Font Vella, vaig decidir fer un tomb per la ciutat per investigar el tema. Després de fer unes quantes voltes i trucar a més de la meitat dels establiments eco-friendly i a granel de Barcelona, vaig descobrir amb què hi ha dos tipus de negocis diferents: els que la venen a preu d’aigua embotellada de marca i els que ofereixen l’aigua filtrada gratis (o a un preu molt baix).

Els que es dediquen a vendre aigua de l’aixeta osmotitzada a preu d’or són llocs com Teresa Carles i Flax&Kale, En Aparté o La Monroe, entre d’altres. Concretament, segons hem pogut saber per les diferents ressenyes i per a una de les seves cartes, una de les situacions més escandaloses es dóna als establiments de Teresa Carles i Flax&Kale, on es venen ampolletes de mig litre a quasi 2€! Per si no fos poc cobrar l’aigua de l’aixeta – recordem que hi ha països en què l’aigua corrent s’ofereix gratuïtament als clients, tal com es té previst fer de cara al 2023 a Espanya-, aquí te la venen com si fos una aigua beneïda, fins al punt de posar-li el nom d’“aigua purificada”. No ens enganyem, l’aigua osmotitzada no deixa de ser aigua de l’aixeta; la principal diferència entre les dues és el sabor, no tant la qualitat.

En defensa de Teresa Carles s’ha de dir que els preus de la màquina que s’encarrega del procés d’osmosis poden oscil·lar entre els 200€ i els 5.000€, en funció de la mida i qualitat de l’aparell. Malgrat això, la despesa més constant són els filtres, els quals s’han d’anar renovant per tal de garantir l’efectivitat del procés d’osmosis. Aquests filtres tenen un cost variable que depèn de la capacitat de filtració de l’osmòtic, però fàcilment pot suposar una despesa anual d’uns 100€ per a particulars i superior per a negocis, els quals han de gastar més aigua que no pas una sola família.

En contraposició tenim un grup de gent que creu que l’aigua és un dret fonamental, un dret inherent al de la vida. Des de ja fa anys hi ha restaurants i bars que ofereixen de franc als seus clients aigua filtrada, com és el cas de La Panxa del Bisbe o el Gatblau. I, si bé donar aigua als consumidors sense que aquests hagin de pagar és exemplar, hi ha un seguit de negocis que han fet un pas més enllà en afiliar-se a Refill Aqua, una nova iniciativa que busca proporcionar aigua gratis a tothom i reduir el consum de plàstics d’un sol ús. El projecte consisteix a establir diversos punts on es pugui reomplir els envasos reutilitzables amb aigua filtrada a uns quants negocis per tota Barcelona. El més revolucionari de la iniciativa és que qualsevol persona pot reomplir la seva ampolleta de franc – o a un preu simbòlic-, sigui clienta o no de l’establiment on es trobés el punt de Refill Aqua.

Els primers negocis a unir-se a Refill Aqua han estat La Vaca Coworking Barcelona, Les Tres a la Cuina, Grow Estudio, Ecolectia, Betahaus, la perruqueria Táctum i els centres Coworking CREC de l’Eixample i del Poble Sec. Des de la iniciativa asseguren que aquests comerços no obtenen cap benefici econòmic d’això; tan sols són negocis conscienciats amb el medi ambient i solidaris amb la ciutadania que han fet el primer pas cap a un futur més sostenible.