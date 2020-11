Durante esos años, la República fomentó muchísimo el deporte, considerado una actividad esencial para enriquecer tanto el cuerpo como el alma. “Como lo más importante era la salud, la libertad y el equilibrio que aportaba el entrenar, lo probaban todo. Encarna, además de jugar a básquet, cogía la bici, nadaba, se iba a caminar por Montjuic… hizo todo lo que pudo”, me explica Raquel.

A sus 103 años todavía sigue fielmente todos los partidos, lee a diario la prensa deportiva y recorta (¡y plastifica!) todas aquellas noticias en las que aparecen las jugadoras de la selección española de baloncesto, de las que se considera fan y amiga. Puede parecer que desafía las leyes del tiempo, pero lo único que ha hecho esta pionera del baloncesto es seguir su propio consejo: “Si de salud quieres gozar, deporte has de practicar”.

Evidentemente, este concepto de deporte cambió con la llegada de la dictadura, sobre todo para las mujeres. Entrenar pasó de ser una elección a una obligación impuesta por el Frente de Juventudes. El deporte femenino servía para “conseguir mujeres sanas y fuertes, que en un futuro engendrarían hijos sanos y fuertes para el régimen.” Con ese enfoque exclusivo en la maternidad, se encorsetaba el deporte dentro de la moral cristiana y heteropatriarcal.

Algunos deportes se consideraban más aceptables que otros para las mujeres. El atletismo (que años atrás había sido el más practicado) se prohibió hasta 1961 porque temían que “masculinizara” la figura femenina. La natación, aunque se podía practicar, estaba muy mal vista, ya que las mujeres habían de practicarlo en bañador y corría el temor, difundido por parte del sector eclesiástico, de que las jóvenes se quedaran embarazadas en el agua.

Sara relata cómo Encarna resumía esta falta de libertad con un chascarrillo de los suyos. “Ella explica que durante la república iban con shorts y que durante el franquismo las obligaban a jugar mucho más tapadas y con falda, muy incómodo. Es un ejemplo muy ilustrativo del retroceso que supuso el franquismo.”

“Lo único positivo que hicieron es no prohibirles jugar”, le contesta Raquel. Encarna no paró nunca. Cuando se disolvió el Club Atlas, pasó a jugar en el equipo femenino del Laietà hasta bien entrado el franquismo, pese a que durante la guerra civil se pararon las competiciones. “Es una superviviente, siempre se ha adaptado a lo que le ha tocado vivir para salirse con la suya, es decir, para jugar al básquet. Bombardeaban la ciudad y ella seguía bajando a entrenar”, me cuenta Sara con admiración.

“Yo creo que fue su forma de evadirse del horror que estaba viviendo. Perdió a dos de sus hermanos en la guerra y también daba por muerto a su marido, que desapareció durante dos años. Creo que el básquet la mantuvo con los pies en el suelo y con una ilusión para seguir adelante”. Raquel me explica cómo muchas de las deportistas contemporáneas a Encarna han confesado que la pasión por mejorar y la tolerancia a perder que les inculcó el deporte les ayudó a afrontar esa terrible situación.

“Para Encarna, el franquismo fue una mancha negra tremenda para el deporte femenino, de la que aún nos estamos recuperando. Su manera de rebelarse fue entrenar y ganar sin parar”, dice Sara. En 1944 empezó a jugar en el F. C. Barcelona y lo compaginó con cuatro equipos más: La Sección Femenina y los equipos Cottet, Moix Llambés y Fabra y Coats. Con la mayoría de ellos, ganó campeonatos nacionales y locales.