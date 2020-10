En Barcelona, hace años que la Guardia Urbana evoluciona lentamente, hacia lo que llamamos policía comunitaria. Según Megan O’Neill, investigadora de la Universidad de Dundee (Escocia), se trata de “un modelo centrado en la prevención y suele implicar una presencia visible a nivel local para crear conexiones y confianza con el público”. De hecho, aunque quizá no lo has notado, desde 2016, Barcelona cuenta con una policía de barrio. Se trata de unos agentes que patrullan siempre por la misma zona, para conseguir lo que explica O’Neill. La iniciativa surgió con el anterior gobierno municipal. Entonces, Ada Colau aún era la responsable de seguridad del consistorio y Amadeu Recasens era el comisionado de este tema. “Se trata de mejorar las relaciones con el vecindario para poder detectar y evitar problemas de convivencia”, relata Júlia Trias, exasesora de Recasens y politóloga. Igual te suena raro porque, tal como apunta la misma Trias, “no estamos acostumbradas a tener una relación muy cercana con los agentes de policía, pero la idea es que puedas contarle los problemas del barrio antes de que estalle el conflicto y se conviertan en una llamada a las dos de la madrugada”. De hecho, las personas organizadas del barrio cuentan incluso con el número de móvil de estos agentes, para facilitar la comunicación.

Algo parecido sucedió en otro de los grandes municipios catalanes, Badalona, cuando la formación liderada por Dolors Sabater, Guanyem, llegó al consistorio en 2015. Según el también politólogo Ricard Vilaregut, ex coordinador de gobierno de la alcaldesa, querían crear “un modelo de policía al servicio del ciudadano y no al servicio del poder”. En este sentido, la primera medida que tomaron fue disolver la polémica unidad antidisturbios, la Omega, de la Guardia Urbana de Badalona, que atajaba los conflictos cívicos de la ciudad por vías “que rayaban la ilegalidad y se basaban en la intimidación”, según Vilaregut. No solo crearon una policía de proximidad como la de Barcelona, sino que renovaron la cúpula del cuerpo. “Intentamos que entrara gente con un perfil más relacional y menos punitivo”, explica.