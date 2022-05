Definición: Un sentimiento difuso compuesto por frustración, exclusión y envidia cuando una ciudad se llena de anticipación ansiosa ante un gran festival internacional y no tienes entrada porque a) estabas seguro de no querer ir a un macro festival nunca jamás, b) las entradas eran muy caras y después se agotaron y c) Covid.

Uso: –¿Tomamos unas birras? –¿Con quién? –Con Alberto, Carla y Xavi. –¿Van al PS? –Sí. –Pues, no, no gracias. Llevo unos días con festidia y no me apetece repasar el line-up otra vez.