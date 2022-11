Dijous 17: tímida i tendra, la cantautora Carlota Flâneur presenta el seu primer àlbum a la sala Sidecar. Take a lover, a real one.

Divendres 18: el festival de cine independent que des de fa 29 anys ens porta una selecció cuidada de films alternatius al CCCB (i també al Maldà!), ha escollit Suro de Mikel Gurrea per la seva gala inaugural. Un imprescindible si estàs fart de la ciutat i penses que la teva vida seria més plena i millor si visquessis al camp. I després, sigues un feliç urbanita a l’afterparty al vestíbul. I també: la Fira Loop i Zahara a Razz.

Dissabte 19: fans de les naus industrials, avui toca «viatjar» a l’Hospi per a visitar l’antiga fàbrica La Veloç, on els artistes Lolo & Sosaku juguen amb llum, fum i rombes gegants a la tercera planta. A les 16:30 h s’hi uneix la Laia Estruch amb la performance A dolls. Entrance is free. I també: una curiosa performance de Crystn Hunt Akron a la Plaça del Rei en el marc de DrapArt. Ve de l’Ars Electronica, el que vol dir que probablement serà estrany, però que tindrà el seu punt. Have a look. Comença: 21:30 h.

Diumenge 20: vermutation total al Teatre La Gleva amb Iglú, Nounee i DjTxell (de 12 h a 15 h) i al vespre (a les 20:30 h) la comèdia documental GES-2 de la Nastia Korkia que ens situa al Moscou de 2014 on un oligarca rus converteix una antiga central elèctrica en un centre d’art amb l’ajuda d’en Renzo Piano.

