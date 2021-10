Aquest any el MIRA arriba amb moltes col·laboracions artístiques, propostes internacionals (toma esa COVID!) i exhibicions que experimenten amb l’art i la cultura digital. El festival s’inicia l’11 de novembre amb una nit inaugural a l’IDEAL Barcelona seguida de dos dies farcits de diferents shows i, finalment, tanca el 13 a la Sala Razzmatazz.

Nosaltres, però, estem aquí per parlar de la part central del festival que té lloc a Fabra i Coats els dies 12 i 13 de novembre amb més de 20 actuacions diferents. Entre les propostes trobem el músic i compositor James Ferraro que presentarà l’àlbum Requiem for Recycled Earth acompanyat de visuals i làsers. Si t’agrada el món de la distopia i el postapocalipsis aquest és l’espectacle per a tu! Utilitzarà el seu propi software anomenat Dream Seed que et farà viure una experiència única.

Més enllà dels espectacles de música acompanyats de visuals, el festival també compta amb diferents DJ sets com ara Upsammy, una de les més reconegudes del sector a Amsterdam. El seu so personal juga amb diferents ritmes, velocitats i el factor sorpresa, cosa que sempre et deixa amb ganes d’escoltar més. I, si vols variar una mica i endinsar-te en arts diferents, tens altres shows com el que presentarà Rian Treanor, un artista i productor anglès acompanyat dels visuals de Leila Ziu. L’espectacle constarà del seu nou EP Obstacle Scatting, però el clímax estarà en l’aparició d’una ballarina que durà a terme una improvisació performativa.

FESTIVAL MIRA 2021:

Quan? 11 – 12 novembre.

On? Fabra i Coats.

Com? Abono MIRA 2021 – Accés als dos dies del Festival (12 i 13 de Novembre) a Fabra i Coats per 65€. Compra les teves entrades aquí.