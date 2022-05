Definició: Un sentiment difús compost de frustració, exclusió i enveja quan una ciutat s’omple d’anticipació ansiosa davant d’un gran festival internacional i no tens entrada perquè a) estaves segur de no voler tornar a un macro festival mai més, b) les entrades eren molt cares i després es van esgotar i c) Covid.

Ús: –Fem unes birres? –¿Amb qui? –Amb l’Alberto, la Carla i el Xavi. –Van al PS? –Sí. –Doncs, no, no gràcies. Porto uns dies amb festveja i no em ve de gust repassar el line-up una altra vegada.