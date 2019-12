Enguany m’ha passat, per exemple, amb el Col·lectiu VVAA i l’espectacle This is Real Love. Va fer temporada a la Beckett i a partir del 12 de desembre la repesca el Lliure. L’espectacle és una amanida hipercalòrica que utilitza els mecanismes de la societat de l’espectacle per coagular un retrat de l’amor en l’era de la seva mercantilització. Es poden separar els sentiments de les lògiques algorítmiques del capital? Una posada en escena brillant que transforma el públic en una massa mòbil no sempre crítica. La reflexió va per dins.