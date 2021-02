El origen de esta palabra se encuentra en un error al traducir un manuscrito de Galeano de Pérgamo (médico reconocido de la época clásica). Una mala lectura cogió la palabra griega “prostátês” (que está delante), que casó bien con esta glándula debido a su ubicación. No obstante, si nos alejamos de este error podríamos coger el nombre de “prosta” pero parecería el acortamiento de “próstata”, no del fluido que emane. Así que recuperamos la verdadera palabra que utilizaban los griegos para referirse a dicha glándula: “parastátês”. La reducimos (tampoco hace falta que cada vez que eyaculemos nos transportemos a Atenas) y la convertimos en plana para evitar acentos.

Tarde o temprano, debía tener en cuenta que a día de hoy, la acción de eyacular de un sujeto femenino tiene una terminología anglosajona: el “squirt”. Es una consecuencia de la invasión lingüística del inglés, considerado casi idioma universal. La principal traducción del verbo “squirt” sería “chorrear”, más tímida que “echar un chorro”, que eso es quitarse vergüenzas y venirse arriba. Por tanto, cuando hace de sustantivo, lo traducimos a “chorro”. Para reivindicar una de mis lenguas maternas y dado que “squirt” es una palabra masculina y es más vinculante a la acción que al fluido, me centraré en “chorro”. Esta palabra tiene un origen onomatopéyico, deriva del sufijo ch- (sonido que hace el fluido/gas al escaparse) o chorr- (el golpe que hace el líquido al caer). En algunos países de Latinoamérica, y prescindiendo de una “r” y su violenta sonoridad, hace alusión a algo entretenido, peleador, a un monólogo, o a un ladrón (como el “chorizo” de España o el “choraró” de los gitanos).

Entre medio de un mar extenso de significados, encuentro, en los recovecos de algún diccionario de habla extremeña, la “chorrá” o “chorreá”: pequeña cantidad de líquido que se añadía de propina después de haber medido la leche, el vino, etc. Así que escojo “chorreá” por dos motivos. El primero: entender que es un añadido al vaso. Sin él, el vaso sigue lleno. No es necesario emanar fluido para llegar al orgasmo, desbanquemos esa idea patriarcal de corrida = fin trasladado a la eyaculación femenina. Y el segundo: borro “chorrá” porque me remite a “chorra” y, por una vez, aquí no se está hablando de penes.

Debe decirse que, de todas, esta es la terminología más provinciana. Pero recordemos que lo importante es que nazca en la calle, que sea fácil de introducir en una conversación de bar. Y aunque en una hipotética situación, esta sería la terminología menos dada a la aceptación por parte de la academia, es la palabra donde significante y significado tienen más relación sonora.