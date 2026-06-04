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Las últimas semanas de la temporada

Agenda cultural, especial artes escénicas en Barcelona

Publicado:
04/06/2026
Escribe:
Manuel Pérez i Muñoz
Tags:

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Una alarma — L’últim àtom, de Jordi Oriol
Maestro de los dobles sentidos, Jordi Oriol vuelve a exprimir los significados de las palabras cuando el mundo parece quedarse sin respuestas. Una pieza apocalíptica sobre ciencia, lenguaje y desaparición: ¿qué ocurre cuando aquello que dejamos de decir también deja de existir?
Hasta el 21 de junio en el Teatre Goya

 

Un laberinto — Chroniques, de Peeping Tom
Vuelve la plástica onírica de Peeping Tom, esta vez únicamente con su mitad femenina al frente, Gabriela Carrizo. Chroniques sitúa cinco cuerpos en un laberinto temporal, entre restos del pasado y formas todavía por nacer. Danza-teatro para observar qué queda del cuerpo cuando el tiempo deja de avanzar en línea recta.
Del 4 al 14 de junio en la Sala Gran del TNC

 

Una grieta — Quería ser maricón pero nací sudaca, de Mazorra
Cabaret autoficcional sobre migración, identidad queer y promesas europeas que no siempre son del color que las pintan. El título ya marca el terreno: cuerpo, origen y deseo como material político, con la herida colonial en el centro. Teatro para descolonizar la mente.
Del 4 al 19 de junio en el Àtic 22 del Teatre Tantarantana

 

Una reapertura — Federico García, de Pep Tosar
Vuelve la obra de Pep Tosar sobre Lorca, ahora con una carga añadida: levanta el telón del renovado Teatre Raval. Poesía, memoria y antifascismo para inaugurar un espacio que también quiere volver a ocupar el lugar que un día le arrebataron.
Hasta el 26 de julio en el Teatre Raval

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