Las últimas semanas de la temporada

Una alarma — L’últim àtom, de Jordi Oriol

Maestro de los dobles sentidos, Jordi Oriol vuelve a exprimir los significados de las palabras cuando el mundo parece quedarse sin respuestas. Una pieza apocalíptica sobre ciencia, lenguaje y desaparición: ¿qué ocurre cuando aquello que dejamos de decir también deja de existir?

Un laberinto — Chroniques, de Peeping Tom

Vuelve la plástica onírica de Peeping Tom, esta vez únicamente con su mitad femenina al frente, Gabriela Carrizo. Chroniques sitúa cinco cuerpos en un laberinto temporal, entre restos del pasado y formas todavía por nacer. Danza-teatro para observar qué queda del cuerpo cuando el tiempo deja de avanzar en línea recta.

Una grieta — Quería ser maricón pero nací sudaca, de Mazorra

Cabaret autoficcional sobre migración, identidad queer y promesas europeas que no siempre son del color que las pintan. El título ya marca el terreno: cuerpo, origen y deseo como material político, con la herida colonial en el centro. Teatro para descolonizar la mente.

Una reapertura — Federico García, de Pep Tosar

Vuelve la obra de Pep Tosar sobre Lorca, ahora con una carga añadida: levanta el telón del renovado Teatre Raval. Poesía, memoria y antifascismo para inaugurar un espacio que también quiere volver a ocupar el lugar que un día le arrebataron.