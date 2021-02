Claudia está soltera y esta semana ha tenido tres citas. Dos de ellas fueron con hombres, la otra, con una mujer. En todas, terminó practicando sexo.

Esta es su agenda sexual, pero podría ser la de muchas personas en Barcelona. Lo importante aquí no es tanto si las citas fueron con personas de ambos géneros o si las tuvo todas en una misma semana, sino más bien: ¿Cuántos de estos intercambios se dieron para afianzar una reputación social?

En los debates actuales se habla mucho de diversidad sexual, nuevas formas relacionales y el papel de los afectos, pero parece que rodeemos, pudorosamente, la función que juega el sexo en nuestro día a día. O, dicho de otro modo, la importancia que le otorgamos a este para construirnos una imagen exterior. En una ciudad como Barcelona, donde nos empeñamos en que todo luzca interesante, moderno, libre: ¿qué pasa si no follas?

Albert es una persona trans no binaria y la mayor parte de sus citas son con hombres gays. “Desde fuera de la comunidad gay, existe una fuerte presión entorno al sexo. Si no follas y te quedas en casa tranquile, se percibe que simplemente estás deprimide, que no estás cumpliendo con aquello que se espera de ti” me cuenta. Añade también: “En el imaginario colectivo, el sexo gay se ha entendido como aquello que precisamente se aleja de la hetero norma. Renunciar a este es como renunciar a aquello que te hace diferente, especial.”

El colectivo Bunyol TV, con una cuenta de Instagram dedicada a la divulgación y espacio de debate sobre la experiencia lésbica y bisexual, explican que en las relaciones entre mujeres es un poco diferente: “Nosotras estamos educadas para los cuidados, el afecto, el acompañamiento emocional.” Sin embargo, reconocen que no siempre han estado exentas de una mala gestión: “A veces follar con muchas personas, tener múltiples citas, sirve para llenar un vacío con una misma. O puede ser que tengas muchísima autoestima y disfrutes a tope de gustar a los demás, en plan trofeo. Las dos posibilidades se acaban encontrando y en ambas, te acabas sintiendo como una mierda.”

Ana M. González Ramos es profesora de sociología en la UAB. Como experta en estudios de género, reflexiona sobre el hecho de que estas prácticas acumulativas en el sexo han sido históricamente propias de los hombres: “Para las mujeres no es una solución del mismo modo, porque conviven muchos prejuicios y censuras sociales para nosotras, que implica que ahora sea muy moderno tener una pareja abierta o múltiples, pero luego ya te recriminará la sociedad o ya te recriminarás a ti misma por no poder desprenderte de la culpa. A veces vestimos de novedad aquello que no es más que repetir los mismos roles”.

Silvia, de 27 años, explica desde su experiencia que esta es su práctica habitual cuando corta con una pareja y vuelve a estar soltera: “No deja de ser una especie de competición y venganza con respecto a mi ex, que siempre espero que esté follando mucho menos que yo.” En este sentido, el sexo parece funcionar como un motor que nos ayuda a seguir conectando con un exterior, un indicador de un supuesto bienestar emocional, dejando muchas veces de lado los verdaderos sentimientos y deseos con respecto a lo que necesitamos nosotras o lo queremos compartir con un otro. Follar con alguien a veces es como recibir un like en Instagram y no podemos ignorar ese subidón. Acumulamos likes y acumulamos ligues porque narran, en cifras, una idea de nosotras mismas.

“El relato que se genera después del sexo es la mejor parte”

Las chicas de Bunyol TV, Albert y Silvia coinciden en algo: “El relato que se genera después del sexo es la mejor parte”. Poder narrar la aventura que supone el desafío de la seducción, el nerviosismo que precede a una cita de Tinder en la que, además, el sexo resultó maravilloso, nos sitúa en el plano de la protagonista absoluta de la historia. Pero también y lo más importante, nos permite tener el control como narradoras de la hazaña.