Por otro lado, aunque el convenio establece jornadas de 8h, con la posibilidad de ampliarlas a 10, los trabajadores denuncian que pueden llegar a trabajar hasta 12 o 13 horas. “Lo malo de la fruta es que sabes cuándo entras pero nunca cuándo sales”, relata Laura (nombre ficticio), una joven que trabajó este verano en la cooperativa de la localidad de Soses. Ella no se dedicaba a recoger la fruta, sino a tareas de embalaje en el almacén pero también allí llega la explotación y la precariedad. Laura consiguió el empleo a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT), un nuevo actor llegado hace poco al sector cuya presencia ha crecido como la espuma durante los últimos años. Antes, la mayoría de las contrataciones se hacían a través de las bolsas de trabajo de los sindicatos pero cada vez gestionan menos personas. “Nadie cambia de servicio si el nuevo no le sale más barato. Las ETTs suponen un aumento de la vulnerabilidad y la precarización”, advierte Llibert Rexach, portavoz de FJS.

Y es que otro de los aspectos del convenio que no se cumplen es el que afecta a la vivienda. Según el acuerdo, los agricultores tienen la obligación de proporcionar alojamiento a cualquier trabajador cuya residencia habitual se encuentre a más de 75km. Esta responsabilidad no incluye, sin embargo, a las ETTs, que no preguntan por el origen al temporero. El agricultor, por su lado, se desentiende y así, cuando todo el mundo se lava las manos, se generan las duras escenas que hemos visto una y otra vez en las noticias durante el verano: alrededor de 200 temporeros durmiendo en las calles de Lleida. Y los que no se ven en las cámaras, es habitual que acaben en chabolas o infraviviendas que se han buscado ellos mismos o les ha proporcionado su empleador. “Nosotros pedimos que la contratación se haga a través de un servicio público que fiscalice y garantice que estas cosas no pasen”, afirma Rexach.

También es habitual que los temporeros se vean sin un techo entre contratos o durante los primeros días de su llegada, cuando aún no han encontrado trabajo y no es obligación de patronal dárselo. En esos casos, suelen alojarse en la red de albergues públicos que hay en todo el territorio. Pero resulta que en Lleida, la capital frutera de Catalunya, no hay ninguno. El actual gobierno de la Paeria llevaba en su programa electoral su apertura en 2020, pero “solo abrieron un , donde dormían centenares de personas juntas”, explica Rexach. De hecho, fueron dos, pero con un único servicio de atención, con duchas, guardarropa y alguna comida al día, además del seguimiento de trabajadores sociales. Un escenario donde se hacía muy complicado, si no imposible, mantener las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid.