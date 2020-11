“Recuerdo que venían taxis a Sant Cugat a recoger a chicos para entrenar y no me cogían a mí. Tenía una compañera de Berga que veía cómo un taxi iba a buscar a un compañero de su escuela para bajar a entrenar a Barcelona mientras ella tenía que buscarse la vida con el transporte”, explica la futbolista. Asegura “haber acabado muy quemada con todas estas diferencias”, pese a que cuando ella decidió marcharse las cosas empezaron a cambiar. Pero hasta entonces: “no nos proporcionaban ni lo mínimo”.

Las jugadoras del F.C. Barcelona Femenino en el Derbi barcelonés frente al R. C. D. Español durante la temporada 2012-13. Entrenador: Xavi Llorens

Las chicas entrenaban por pasión, cuenta con insistencia Muñoz, por amor a un deporte en el que muchas de ellas empezaron siendo apenas unas niñas y cada una a su manera ha tenido que aprender a encontrar su lugar en un mundo tradicionalmente masculino. La jugadora, culé hasta la médula, explica que esa pasión innata por el fútbol se tradujo más tarde en una entrega absoluta a un Barça en el que jugaba “sin cobrar nada e invirtiendo dinero en desplazamientos, por no hablar de que si estás haciendo la ESO llegar a tu casa sin haber cenado a las 23.30 h varios días a la semana es absolutamente inviable”.

Recuerda también aquellos años Xavier Llorens, el que ha sido entrenador del Barça durante 11 temporadas, desde 2006 a 2017, pero con una perspectiva muy distinta. “Cuando me llamaron para que me encargase del Barça femenino me dijeron claramente que querían llevar el club a lo más alto. La idea era jugar muy bien al fútbol y ser un referente fuera del campo como lo era el equipo masculino, así como un espejo para la sociedad”, explica el entrenador.

Pero claro, aunque se encontró un equipo dispuesto y entregado, estaba poco disciplinado y las jugadoras no podían tener el nivel de compromiso que requiere un club como el Barça. Faltaban recursos. “En un principio no lo hacíamos por dinero, sino por ilusión y ganas. Lo hacíamos por amor al arte. Con el tiempo y los éxitos hemos ido consiguiendo más recursos”, se justifica Llorens.

Durante su etapa al frente del Barça, el equipo ha logrado seis Copas Catalunya, cuatro Copas de la Reina y cuatro ligas consecutivas. “Lo que encontré en el vestuario en mis inicios no era, ni de lejos, lo que queríamos transmitir. Necesitábamos dar una imagen de seriedad que en aquellos momentos estábamos muy lejos de tener”, explica. Se refiere sobre todo al estilo de vida y hábitos de algunas de las jugadoras en aquellos primeros años. Pero si no iba ni un taxi a buscarlas, ni tenían las mismas instalaciones que los chicos, ¿cómo se podía esperar que además de jugar gratis trasladaran esa disciplina al resto de ámbitos de sus vidas? ¡Suerte que no fallaban a los entrenos!