Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Bien, pero aún estoy mal del estómago.

¿Te has duchado? Hoy no.

¿Has salido de casa? Nope.

Pelis o series que has visto: He terminado La Casa de Papel y me he entretenido viendo videos del Comidista como este.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: He estado escuchando Jack Johnson que hacía días que no lo escuchaba.

Comida casera… Sigo con mi dieta de arroz caldoso.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: No son noticias pero creo que es interesante. Sabes más Euskera del que crees. Compruébalo aquí.

Me ha cabreado: Boris Johnson. Diciendo que no era nada el covid y ahora está en cuidados intensivos.

Me ha alegrado: Nada creo.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Salir a tomar algo o a hacer un poco de deporte. Correr por el paseo marítimo de Barcelona, desde Barceloneta hasta Poblenou. Ir con top y shorts. Y empezar a ponerme morena con este solazo que hace 🌞

Foto o vídeo del día 23: Después de ver la foto de Angel de ayer, me puse a jugar con esto de 3D de Google. Y además del pato, se puede hacer con un gato, un perro, un tiburón y un tigre (solo he descubierto estos). Mirad a Roberto jejejej