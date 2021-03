¿Abiertos e irreverentes?





“Económicamente no he sido la persona más inteligente, me vine a Reino Unido sin tener mucho dinero ahorrado”, explica Javier.

No podemos poner la mano en el fuego y anunciar que todos los menores de 24 años son realistas y ahorradores, pero lo que es seguro es que han crecido con el runrún de la crisis económica tras la oreja; con padres y madres en el paro, con los ERTE, los ERTO y todo ese vocabulario de precariedad que ahora, con la Covid-19, vuelve a reaparecer para confirmarles que la inestabilidad ya no es algo pasajero.

De hecho, mientras que los baby boomers se aferraban a un trabajo que les duraba décadas, la tendencia cambia con los padres de estos jóvenes. Muchos de ellos, pertenecientes a la Generación Y (1981 – 1996), se incorporaron al mercado tras la reforma laboral de los años ochenta y eso lo cambió todo. Sus aspiraciones ya eran distintas. Llegaban a un escenario en el que el objetivo era impulsar al máximo la contratación temporal con el fin de reducir el alto nivel de desempleo. La consecuencia todavía nos suena: tem-po-ra-li-dad. Una situación que algunos centennials ya han vivido a base de lo que ellos llaman “curros sueltos” y que se traduce en trabajos de cortísima duración. Como ya les ocurrió a los millennials, y como puede continuar sucediendo, “sus itinerarios de vida están hechos de pedazos, de entradas y salidas de la pobreza”, como explica la psicóloga Clara Esquena.

El modelo de la temporalidad les ha afectado tanto, sumado a su interés por salir, probar y experimentar, que ni por asomo se imaginan los Z con el mismo trabajo para siempre. Ese siempre les retumba, les suena lejísimos. “¿Cuántas horas dices que trabajan mis padres? ¿Y así durante cuántos años?”, dice Javi, que desde luego no aspira a una jornada laboral de 40 horas semanales con 30 minutos libres para comer pasta recalentada en un parque cerca de la oficina. “Es que eso no es calidad de vida. Nos venden que tener un trabajo y una casa es libertad. Pero en realidad lo que haces es trabajar todo el día para tener que mantenerte”, explica Lola Santiago de 18 años.

Así es, los centennials tienen claro que no quieren trabajar tanto como sus padres y mucho menos que su vida dependa del trinomio trabajo-súper-casa. Eso no puede ser, no así. Algo que nadie puede discutirles al ser una de las generaciones más flexibles, más autónomas y, que no se nos olvide, más irreverentes. Quién no iba a serlo con padres que crecieron en plena democracia y con un sistema, el de googlear, con el que todo está a un solo click.

Ser zoomers, como también se les llama, les ha permitido estar por delante en materia tecnológica. Y aunque es evidente que arrastran la presión de la crisis económica, la ambiental y, ahora para colmo una pandémica, también han crecido con reivindicaciones en materia de derechos y libertades que les alejan de conformarse con cualquier cosa. A fin de cuentas, lo de los 20 años en la misma empresa y, además con sueldo bajo, ni lo conocen ni les interesa.