ACTO I

El marketing de Damm no es un greenwashing cualquiera. A su lado, quedan ridículos los panfletos de las eléctricas con molinos de viento y mensajes tipo “estamos comprometidos con el planeta” o “juntos lo conseguiremos”. Para pasar de la poética a la concreción, la sostenibilidad tiene un puesto privilegiado en la web de Estrella. Ahí explican todas sus iniciativas para ser más verdes, que no son pocas, e incluso presentan una guía de entidades que trabajan para la preservación del Mediterráneo. ¿Será que se lo creen de verdad? ¿Les he juzgado demasiado pronto solo por ser una gran empresa? Aquí va un repaso de 5 medidas de sostenibilidad que destaca Damm… y dos pequeños ‘pero’.