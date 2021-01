Segons es desprèn de l’Informe Anual Damm 19, la companyia fa esforços per reduir tant els materials com les matèries primeres necessàries per a fabricar la cervesa. Les últimes xifres disponibles indiquen que per fer un litre de cervesa fan falta 173 grams de matèries primeres (malt, arròs, blat de moro…) i 118 grams de materials (vidre, alumini, acer…), a més de molta aigua. Concretament, 4,33 litres. El director d’optimització d’energia i de medi ambient de Damm, Juan Antonio López Abadía, explicava això en una entrevista al digital Merca2: “En 10 anys hem aconseguit reduir en un 37% el consum d’aigua”. La companyia també destaca com a assoliment mediambiental que ha començat a calcular la seva petjada hídrica, així com la seva petjada de carboni.

Per a Andreu Escrivà, la diferència entre la despesa de materials per litre de cervesa i la despesa total de materials és fonamental. L’explicació està en la Paradoxa de Jevons. Aquesta observació científica explica que, encara que sembli contradictori, els augments d’eficiència poden generar un augment en l’ús total de recursos: “Es poden produir més coses amb menys materials. Això fa que sigui més rendible i, en general, es fabriqui més. Com a conseqüència, és més probable que la millora provoqui un còmput global d’impacte ambiental major, no menor”, explica Escrivà. El divulgador posa com a exemple d’aquesta dinàmica als cotxes: “Ara són més eficients que mai, però en conjunt, com que n’hi ha molts més, consumeixen més gasolina que mai”. Resulta que aquesta preocupació és pertinent en el cas que ens ocupa. Segons l’informe de l’Estat d’Informació No Financera 2019 de la companyia, Damm va gastar 5.899.580 metres cúbics d’aigua l’any 2019, és a dir, un 5,6% més que al 2018.