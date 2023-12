Huelga en Passeig de Gràcia, por favor

Una parte del personal sanitario está de huelga indefinida por agravio comparativo: el sueldo de las enfermeras se incrementa 1.700 euros al año, mientras el de los médicos de primer año de Atención Primaria lo hace entre 5.500 y 8.000 y el de los administrativos, los grandes olvidados, zero. También hay vaga feminista de las estudiantes, hoy contra la violencia machista en las aulas, que quieren denunciar los numerosos casos de acoso psicológico, sexual o físico de varios profesores contra sus alumnas. La protesta de las entidades vecinales ha servido para que la Gene indulte 3.500 metros cuadrados y 60 árboles en las obras de la L8 que se van a tragar medio parc de Joan Miró. En un intento por mantener la conciliación con los vecinos, el Ayuntamiento mantendrá el proyecto de Ada Colau para la ronda Sant Antoni (es decir, nada de coches, solo bus y un poco de carga y descarga) y las obras empezarán el 8 de enero. En otro capítulo de la estupidez humana: la Urbana ha tenido que acordonar las aceras de Passeig de Gràcia para que la gente no invada la calzada para hacerse sus fotitos con las luces de Navidad. Pero me resisto al pesimismo y me despido con un regalito prenavideño: Vall d’Hebron estrena un gimnasio de rehabilitación para niños y adolescentes que permitirá ampliar la cantidad de pacientes que se atienden. Love!