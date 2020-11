Si lo miramos con la precaución de la perspectiva histórica, es cierto que todos los derechos se han conseguido después de sacrificios colectivos importantes. Pero en este caso concreto, el conflicto no se entiende sin una disputa que sobrevoló todas las negociaciones: los derechos televisivos. La lucha entre productoras para poner competiciones deportivas en sus parrillas es al mismo tiempo una de las vías de ingresos más codiciadas de los clubes deportivos del siglo XXI. En el fútbol femenino español, el ganador había sido Mediapro, que meses antes de todo este lío cerró un acuerdo con los clubes para retransmitir los partidos durante 3 temporadas a cambio de 9 millones de euros.

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) se había quedado fuera del pacto y se negó a aceptarlo: como no habían contado con ellos, que son los organizadores de La Liga, no lo consideraban válido. No sólo eso, sino que ofrecían más dinero a los clubes para que renunciaran a su acuerdo previo y así poder gestionar ellos mismos los derechos. Barça, Madrid, Athletic y Sevilla se sumaron al bando de la RFEF, y en medio de todo esto, los equipos más pequeños decían que o les daban más dinero por sus imágenes, o no tenían suficiente cash para pagar lo que pedían las jugadoras. En definitiva, toda una batalla comercial entre ellos -clubes y federación, ambos dirigidos por hombres- para ver quién se queda con los beneficios que generaban ellas -las jugadoras-. Y mientras nadie ganaba esa guerra, a las futbolistas se les negaba la posibilidad de un sueldo mínimamente digno.

La situación se alargó muchos meses y como era previsible, la salida a esta encrucijada se encontró con una inversión extra. 1,5 millones de euros para apaciguar a las partes y desbloquear de una vez los derechos televisivos y el convenio. Pero ese presupuesto no salió de ningún plan institucional para el deporte femenino, ni tampoco de un agujero en las generosas arcas de Barça o Madrid. El dinero desbloqueador lo entregó Mediapro a todos los clubes menos Barça, Madrid, Atlético y Sevilla. La productora también permitió que la RFEF gestionara parte de los derechos televisivos, pero asegurándose poder emitir al menos dos partidos semanales por su televisión GOL TV.

Suerte que todo va genial y todo el mundo está muy comprometido con el fútbol femenino.