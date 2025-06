Idas y vueltas

Después de años de informaros sobre las reformas de ida y vuelta de la Ronda Sant Antoni, sorpresa: a las vecinas les parece una mierda, es decir, un modelo impuesto, un retroceso en pacificación de calles y un parque infantil enano. De lo último doy fe porque el lunes fui con mi hijo y había 50 niñes para tres columpios, una silla giratoria y un tobogán. De locura en locura porque la salvajada de la vivienda no conoce límites: a la Pepi, una mujer de 80 años, la han desahuciado de su piso en Sants y no encuentra nada en el barrio por 800 euros, que es lo que se puede permitir. Menos mal que Barcelona ha mandado dos representantes al Festival Internacional de la Vivienda Social en Dublín, que debate “cómo devolver a la ciudadanía el derecho a la vivienda”. Debe estar temblando Núria Garrido, de la Unió de Propietaris, que se queja de que tener un inquilino es como tener un hijo y te tienes que enterar de todo lo que le pasa. Menos mal que hay una noticia buena y es que seguimos creciendo en diversidad: el 45 % de las que vivimos en Barcelona no nacimos aquí. Desde este crisol de culturas me despido y os pido una semana más: no os olvidéis de Gaza.