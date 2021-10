Entre el 28 d’octubre i el 7 de novembre seran reproduïts més de 45 projectes audiovisuals als cines Aribau Multicines. Així és com es presenta la nova edició d’In-Edit, el festival de cinema documental musical més exitós del món (segons ells).

Dins la seva programació podràs trobar propostes internacionals, nacionals, de gran pantalla, un especial de música electrònica, la mirada (una proposta d’), premis In-Edit internacionals i curtmetratges.

El festival s’inicia amb la projecció d’American Rapstar (EEUU, 2020) de Justin Staple on es fa una anàlisi de la nova generació de rapers nord-americans i el món del SoundCloud. Popular a finals de l’última dècada, aquest autoanomenat nou gènere barreja elements emo, gòtics i de trap entre altres. Us enrecordeu del “Cash me outside, how ’bout that”? Qui diria que Bhad Bhabie, qui es va fer viral gràcies a aquest vídeo (convertit en un icònic) seria un dels noms més reconeguts dels rapers americans de SoundCloud. Gràcies a això va treure cançons que remarquen el “personatge” creat a partir d’aquesta situació.

Un altre documental musical que es presenta és Fanny: The Right to Rock de Bobbi Jo Hart. La producció canadenca del 2021 t’obrirà els ulls davant la història oblidada d’aquestes rockeras, el primer grup format només per dones que va treure un disc amb una multinacional. Un grup del qual no es parla massa (però s’hauria de). Eren tota una icona pel món de les dones a la industria musical, deixant enrere els estereotips de “girl group”. Vamos que les podríem considerar les dones pioneres del rock. I si això no et dóna suficients raons per escoltar-les potser les paraules de David Bowie et convencen, que les defineix com a ““.



I si no ets de Barcelona però no t’ho vols perdre, tens l’oportunitat de mirar-ho online a través d’ o en el seu canal de .

In-Edit Festival 2021:

Quan? Del 28 octubre al 7 de novembre.

On? Aribau Muticines (Carrer d’Aribau, 8 – Barcelona)