La crisi actual fa trontollar els fonaments que coneixem, però també crea noves oportunitats per sortir-ne més preparats. És l’hora de la responsabilitat col·lectiva. És el moment clau per aflorar iniciatives solidàries de múltiples maneres, però totes sota la mateixa premissa: alleujar el sistema i aportar un gra de sorra en la lluita contra el contagi del coronavirus. Aquesta és la millor manera per protegir els més vulnerables, per amor als avis o als amics, per donar un cop de mà als professionals sanitaris que treballen a contrarellotge, per amenitzar el pas dels nostres dies.

L’estat d’alarma és una situació excepcional que difícilment ens podíem imaginar fa uns mesos: “Aquest confinament ens deixa escenes urbanes inaudites: ciutats silencioses, olors que abans no sentíem, cants d’ocells, converses entre veïnes de balcó a balcó. Part de l’energia necessària per superar aquests dies la traiem d’imaginar com serà el dia de demà. El desconfinament de ben segur serà gradual i la ciutat no tornarà a ser la mateixa”. Així ho posa el manifest de “Confinem els cotxes. Recuperem la ciutat”, la campanya que vol legitimar la prioritat de la bicicleta en convivència amb la resta de modes motoritzats.

Des de #RecuperemLaCiutat reclamen legitimar la prioritat de la bicicleta en convivència amb la resta de modes motoritzats

Per incorporar un aspecte positiu a la que se’n diu nova normalitat, des de #RecuperemLaCiutat reclamen urgentment ampliar i fer permanents les mesures actuals, ja que creuen que són insuficients: afecten pocs carrers i tan sols a la zona més cèntrica de la ciutat. Per això, proposen intentar mantenir els nivells de contaminació als mínims: “cal reduir dràsticament el nombre de cotxes i motos que circulen per la ciutat. Necessitem que un percentatge important de carrers esdevinguin un espai per anar en bicicleta i caminar de forma segura; i potenciar la capacitat del transport públic”, afegeix el comunicat.

Respirar un aire que no estigui contaminat no només és una mesura per l’emergència climàtica, sinó que també és una mesura preventiva contra els efectes del coronavirus. Segons l’Olga Margalef, membre de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire i investigadora i geòloga del Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals (CREAF), això no és un problema de Barcelona, sinó del model de ciutat d’aquest país: “Durant aquestes setmanes a la capital catalana estem vivint en primera persona l’aire més net de les últimes dècades. La veritat és que amb aquest reset de la vida normal anem en bona direcció, però hem de seguir millorant”.

A banda d’aquesta proposta altruista a la qual ja s’han adherit més de 500 entitats i quasi 7.000 persones, també n’hi ha d’altres que fan una crida a la col·laboració ciutadana. Una d’elles és #YoMeCorono, promoguda per la Fundació Lluita Contra la Sida, IrisCaixa i l’Hospital Universitari Germans Tries i Pujol per a la investigació d’un estudi clínic i una possible vacuna en relació al Covid-19. En aquest marc, el cantant Miki Núñez ha llançat una versió col·lectiva de la cançó “Escriurem”, amb artistes com Natalia Lacuza, Alba Reche, Els Amics de les Arts, Judit Neddermann o Doctor Prats. L’objectiu és que tots els beneficis derivats de la distribució digital de la cançó es destinin directament al projecte de recerca.