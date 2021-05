Tras más de un año de pandemia en la ciudad con el ruido, el aire contaminado y las vistas a las islas interiores de l’Eixample, me quedaban pocas opciones para salir al aire libre y ver verde, y más durante el confinamiento municipal.

Vallvidrera parecía la solución perfecta: forma parte del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, se accede en 15 minutos desde plaza Catalunya y tiene diversas rutas señalizadas que hacen pensar que la ciudad queda lejísimos.

A menos de 5 minutos de la estación de Baixador de Vallvidrera está Vila Joana, la casa que actualmente forma parte del Museu d’Història de Barcelona y donde el escritor Jacint Verdaguer pasó sus últimos días antes de su muerte en 1902. Cuál fue mi sorpresa, de camino a este edificio, al encontrarme una pareja de jabalíes comiendo mientras los transeúntes les hacían fotos. Parecían muy monos, pero para los vecinos la convivencia con estos animales es un verdadero problema desde hace años.

“Muchos vecinos se han encontrado a sus perros muertos por ataques de jabalíes”, me comenta Joni Sahún, que vive en el barrio desde hace veinte años. “Considero que son una plaga, pero el problema es que se han acostumbrado a depender de los humanos para alimentarse y esto es responsabilidad tanto de algunos vecinos que les dan de comer como de las personas venidas de la ciudad, que hacen lo mismo”, agrega.

El Ayuntamiento estima que actualmente hay unos 1.500 jabalíes en el parque de Collserola. No solo son los ataques a los perros, sino que también se los encuentra comiendo de la basura o incluso, como me cuenta Sahún, hasta entran a las casas de los vecinos para comer de huertos privados o de árboles frutales.

“En el colegio nos enseñaban cómo actuar si nos encontrábamos un jabalí”, me explica Carlos Gil-Vernet, vecino de 30 años criado en Sarrià. “Es algo que el resto de niños de Barcelona desconoce, pero para nosotros era algo peligroso”. No es que convivir con jabalíes en esa zona no sea normal, ya que esta especie es autóctona de la sierra de Collserola, zona llena de robles y bellotas, sino que las incidencias que llegan a ocurrir en los barrios de montaña pueden llegar al resto de la ciudad.