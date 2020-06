Tres cosas que te llevarías a una isla remota donde viven 3 miembros del Opus:

Tanga de leopardo, peluca y matarratas.

Durante 3 años solo puedes comer 3 tapas, ¿cuáles serían?

Tortilla de patatas, croqueta casera y huevos fritos con jamón.

El mundo acaba en 3 horas y solo puedes hacer 3 cosas, ¿qué harías?

Es lo que va a pasar, ¿no?

1. Un paseo de 20 kilómetros de 8 a 11 que es cuando nos dejan salir.

2. Una orgía con mis mejores amigos.

3. Escapar del fin del mundo dirección a Los Monegros con la gente que quiero en un autobús equipado y debidamente tuneado.

Puedes dar 3 papeles en blanco a 3 artistas muertos, ¿a quién dejarías pintar su última obra?

A Forges, a Uderzo y a Steinberg.

3 cosas a dibujar en los próximos 3 días:

1. Mi yo del futuro viene a visitarme.

2. Un pájaro le pregunta a un caracol qué tal le ha ido el confinamiento.

3. Dos brindan en una terraza. O casi.

Los 3 errores más grandes que has cometido durante los últimos 3 años:

1. No haber hecho un gran viaje antes del confinamiento.

2. No avisar a mi pareja de un accidente de moto previsible.

3. Olvidarme de cosas (es un error cerebral, de sistema). No me acuerdo de nada. ¿De qué iba esta pregunta?

3 objetos que te gustaría imprimir con una impresora 3D:

1. Casas con patio y flores para todos los que han pasado el confinamiento en un piso pequeño de esos que hay en Barcelona.

2. Una copia articulada de mí mismo para las reuniones por Skype aburridas.

3. Algo muy inútil y muy extraño para que se lo encuentren los alienígenas cuando nos invadan y piensen que es una especie de piedra de Rosetta, la clave para comprender nuestra civilización.

3 mapaches mágicos tocan a tu puerta para ofrecerte 3 superpowers, ¿cuáles eliges?

1. Ser invisible.

2. Leer la mente.

3. Comerme 3 mapaches de un bocado.

3 cosas de otras 3 ciudades que traerías a Barcelona:

1. Los pintxos de Donosti.

2. La naturalidad de Zaragoza.

3. El ritmo de Cádiz.

3 uves dobles:

chispum.com