Jueves de dolores

El Ayuntamiento ha desalojado a las 40 personas que vivían en el Parc de Joan Miró sin darles ninguna alternativa. Con esa misma actitud, ha aprobado la conexión del tranvía por la Diagonal, pero no ha concretado cuándo. Lo que sí es tangible es que quienes quieran tener chiringuito en la playa el año que viene tendrán que asegurarse de que su personal tiene, por lo menos, un B2 de català. Para lo que no tendrán que usarlo es para explicarle a los guiris que tendrán la mitad de tumbonas porque con el retroceso de los arenales no hay sitio para más; y porque quiero pensar que los locales no pagamos por tener ese tipo de asiento en nuestra modesta playita. Pero a este paso, lo que tendremos es la mitad de trabajadoras en las guarderías de Barcelona porque están al límite: ya han advertido al consistorio que o mejoran sus condiciones, o le montarán una huelga. Si vas a una de sus manifestaciones, o a una por Palestina y te tiran gas pimienta, que se ha puesto de moda entre los mossos, aquí consejos: no te rasques los ojos, tírate bien de agua por la cara y parpadea lo que puedas. Por suerte, el dolor desaparece en una hora. Los otros dolores, es más difícil que se vayan tan pronto.
Fe de erratas: la semana pasada dije que la subida de la cuota de autónomos para las que ganan menos de 30.000 al año sería de 450 € al mes, ¡quería decir al año! Como seguía siendo indignante, se ha armado tal lío que el gobierno ha rectificado, pero poco.