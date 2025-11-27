Newsletter-te
Archivo

Keep going

En Barcelona: el resumen desenfadado de las noticias de la semana

Publicado:
27/11/2025
Escribe:
Esperanza Escribano Claramunt
Tags:

Comparte:

Si usas la T-Jove, la T-Usual o la T-16, puedes respirar tranquila porque, en principio, parece que seguirán las bonificaciones y pagarás menos por moverte en transporte público. Eso sí, si quieres llegar a La Sagrera, aún le faltan 6 años a esas obras que se sumarán a los 15 que ya llevan. El director ha tenido el cuajo de decir que avanzan muy deprisa. Lo que sí crece de manera aterradora son las agresiones sexuales, en número y en gravedad: el Clínic ha atendido 665 casos en lo que va de año, eso son dos al día; el 57 % de las agresiones se han producido en casas, lugares que suelen ser seguros, y el 60 % de los agresores eran conocidos de las víctimas. Cambio total de asunto porque de vez en cuando hay alguna noticia buena. A veces, incluso dos. Una es que el Ayuntamiento ha aprobado que las multas a los constructores que no reservaron en 2022 el 30 % de sus promociones a vivienda protegida, aumenten de 500 a 900.000 euros. Puedes apuntar que la propuesta es de BComú con votos a favor del PSC y ERC, abstención de Junts y voto en contra de PP y Vox. Y la otra, que el barceloní Oriol Pla ha ganado un Emmy por su papelón en la serie Yo, adicto y encima es el primer actor español en lograrlo. Y para despedirme, una de sus frases al recoger el premio, que vale para las adicciones y para la vida: “si estás en un bosque oscuro, sigue andando. Al otro lado hay un regalo y eres tú”.

Comparte:

Archivo

Bajo imanes de paella

Barcelona estrena recogida específica de móviles en sus Punts Verds y, atención, de botellas de cava durante la Navidad ...

Ojalá que sigamos así

We can do it

A la repesca

¿Notáis el fresquito?

Jueves de dolores

El Ayuntamiento ha desalojado a las 40 personas que vivían en el Parc de Joan Miró sin darles ninguna alternativa. ...
Instagram Twitter