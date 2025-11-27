Keep going

Si usas la T-Jove, la T-Usual o la T-16, puedes respirar tranquila porque, en principio, parece que seguirán las bonificaciones y pagarás menos por moverte en transporte público. Eso sí, si quieres llegar a La Sagrera, aún le faltan 6 años a esas obras que se sumarán a los 15 que ya llevan. El director ha tenido el cuajo de decir que avanzan muy deprisa. Lo que sí crece de manera aterradora son las agresiones sexuales, en número y en gravedad: el Clínic ha atendido 665 casos en lo que va de año, eso son dos al día; el 57 % de las agresiones se han producido en casas, lugares que suelen ser seguros, y el 60 % de los agresores eran conocidos de las víctimas. Cambio total de asunto porque de vez en cuando hay alguna noticia buena. A veces, incluso dos. Una es que el Ayuntamiento ha aprobado que las multas a los constructores que no reservaron en 2022 el 30 % de sus promociones a vivienda protegida, aumenten de 500 a 900.000 euros. Puedes apuntar que la propuesta es de BComú con votos a favor del PSC y ERC, abstención de Junts y voto en contra de PP y Vox. Y la otra, que el barceloní Oriol Pla ha ganado un Emmy por su papelón en la serie Yo, adicto y encima es el primer actor español en lograrlo. Y para despedirme, una de sus frases al recoger el premio, que vale para las adicciones y para la vida: “si estás en un bosque oscuro, sigue andando. Al otro lado hay un regalo y eres tú”.