La ciudad era el epicentro del libertinaje mundial: la gente bebía en las calles, la gente tocaba música en las calles, la gente meaba en las calles, y “jugaban a pelota” e incluso “hacía actividades o prestaba servicios no autorizados en el espacio público (las calles)”, y la gente dormía en las calles y “colaboraba con los vendedores ambulantes no autorizados”, y “ofrecía la limpieza no solicitada de parabrisas” en la calle, y “mantenía relaciones sexuales de pago” y “acampaba en las vías” y “persistía en actitudes que impedían el libre tránsito de los ciudadanos por el espacio público”… y muchas salvajadas más.

El informe



Entre sus conclusiones se encontraban las siguientes: “La OC no cumple el objetivo de reducir las actitudes o las conductas no deseadas a través de la sanción, tanto si se suben los importes como si se reducen (…). Se detectan casos recurrentes de actuaciones policiales percibidas como arbitrarias en la aplicación de la OC, esto es, de actuaciones no atribuibles a una interpretación discrecional proporcionada con la situación concreta. Con frecuencia, la OC tiene el efecto de sobrepenalizar e hipervulnerabilizar a las personas afectadas que ya están en situación de desigualdad social y económica, tanto en términos jurídicos como en términos económicos. (…) En conjunto, concluimos que el articulado actual de la Ordenanza de civismo y sus formas de aplicación impiden a algunos habitantes de Barcelona encontrar las condiciones para su realización política y social en la ciudad, ya que su dignidad y calidad de vida, en lugar de fomentarse, terminan deteriorándose como consecuencia de la aplicación de esta norma. Por estos motivos, entendemos que urge modificar la norma y hacer un cambio en la orientación del abordaje de la convivencia en el espacio público que supere el imaginario del civismo y avance hacia el derecho a la ciudad.” Pim, pam, pum.

¿Qué es el civismo, según la OC?



“Consideramos que la intervención más punitiva tiene que ser el último recurso. Antes, la intervención social. Así se consigue reducir las denuncias, y también se aumenta la eficacia porque muchas de las multas que se ponen no se pagan. La OC genera una falsa sensación de contundencia que en la práctica acaba siendo totalmente inocua. También aprovechamos la aprobación de la Ley Mordaza para aplicarla por encima de la OC e intentar suavizarla. Por ejemplo, la prostitución en el espacio público: la Ley Mordaza desregula estas actividades y por lo tanto hemos dejado de sancionar a las personas que ejercen la prostitución. Sabemos que no servía de nada. Este tipo de legislación lo único que hace es empeorar la situación de estas personas y no supone ningún cambio en el espacio público.”

Sin embargo, estas expectativas comunes no son las mismas para todos los ciudadanos porque están en diferentes posiciones en la jerarquía de poder, social, económica, etc. Por lo tanto, lo que una normativa pueda señalar que es lo correcto o incorrecto dependerá de la situación de cada ciudadano. Y, ¿cuál es el problema de esta ordenanza? Que da la misma respuesta a todos: la multa ”.

Entonces, ¿para qué?



Como he apuntado antes, en 2014 solo se cobró un 0,32% de las multas a la venta ambulante, que representan un 50% del total.

Se pusieron 304 multas por dormir en el espacio público, de las que solo se cobraron cuatro (1,32 %). Por “colaborar con vendedores ambulantes no autorizados” (parece una redacción de la Stasi), se pusieron 10.060 multas, de las que se cobraron 76 (0,76 %). Etc. Así lo explica Marc Serra: “Por abajo, las multas a las personas sin techo (a fecha de hoy ya no se multa a nadie por dormir en la calle) o a la economía de subsistencia no se cobran por insolvencia. Y por arriba, respecto a los turistas, ni siquiera se pueden tramitar con el marco vigente porque, en pocos días, vuelven a sus países de origen y la legislación internacional actual no nos permite hacer una ejecución forzosa de estas sanciones. No es algo nuevo, desde su inicio ha sido así.”

Pero, ¿quiere decir que todo el trabajo de la Guàrdia Urbana y la administración es inútil? Responde Fernández Bessa: “Depende. La existencia de la norma no sirve solo para cobrar sanciones. Dota a la Guàrdia Urbana de una herramienta para intervenir en ciertas situaciones.” Y Marc Serra conviene: “Nos da un título habilitante, aunque no nos guste el redactado actual, para que la Guàrdia Urbana pueda actuar cuando la intervención social o de prevención no ha funcionado. En estos casos, la OC te permite actuar de forma policial. Tratamos de que sea el último recurso y de que sea gradual.”

La OC sigue vigente, igual que los problemas que pretendía resolver, y una regulación tan punitiva y arbitraria no puede depender de la buena (o mala) comprensión de los políticos.

Me despido de Fernández Bessa, me despido de Marc Serra. Bajo por el carrer Ferran pensando en lo mucho que se ha arriesgado quien haya colgado aquel cartel reivindicativo en una farola (art. 23.1, hasta 1.500 euros) y que es una suerte que en el ayuntamiento haya ahora un tipo tan comprensivo como Marc Serra, pero no nos engañemos: la OC sigue vigente, igual que los problemas que pretendía resolver, y una regulación tan punitiva y arbitraria no puede depender de la buena (o mala) comprensión de los políticos.

La ciudad se merece una Ordenanza que no estigmatice a colectivos ya de por sí vulnerables. Una Ordenanza que no cargue a la Guàrdia Urbana con la responsabilidad de resolver todos los problemas. Al informe de Fernández Bessa y di Masso se pueden sumar muchos otros estudios que llegan a conclusiones parecidas. No he encontrado ninguno que defienda esta Ordenanza. Pero estaré atento. Estaré atento a ver con qué cara se atreven los políticos a rechazar una nueva Ordenanza que, sencillamente, no sea peor que la Ley Mordaza.