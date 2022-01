Des de…

Agost 2021.

A quin barri estàs i per què?

L’eixample esquerra.

Què haurien de saber els que entren per primera vegada?

Res, ens agrada que se sorprenguin amb el menjar.

Els que vénen per primera vegada han de provar…

El Sandwich de milanesa.

Cosa que mai posaries a un client:

Un biquini cremat per sota :/

Què faríeu amb 100.000 euros?

Viatjaríem per menjar.

Anomena fins a 3 negocis barcelonins preferits (el teu no):

Bar Lalans, Ramen-ya Hiro i El señorío de perú.

Si el teu local fos un superheroi, quin seria?

Monkey D. Luffy.

El client sempre…

Flipa amb la croqueta.

Què feu per la sostenibilitat / medi ambient?

Reciclar, obvi. Produir diàriament per evitar minvament. No fem servir plàstic d’un sol ús.