Desde…

Febrero del 2019.

¿En qué barrio estás y por qué?

En Poblenou (Sant Martí).

¿Qué deberían saber los que vienen por primera vez?

Nuestro nombre “Corpen” proviene de una bandera de señales navales que indica un cambio de rumbo. Cuando se entra a nuestra destilería la primera cosa que se ve es la bandera colgada en la pared (y es enorme) y queremos ofrecer un cambio de rumbo para los amantes de la ginebra y destilados.

No hay otro espacio/proyecto en Barcelona que…

…traslade los conceptos de cerveza artesanal al mundo de bebidas espirituosas. Antes de empezar este proyecto éramos cerveceros caseros y amantes de la cerveza artesanal (todavía lo somos). Con las cervezas artesanales hay productos interesantes, sabores distintos y fuera de lo habitual pero también hay proximidad con los que fabrican, son sitios que se pueden visitar y conocer a la gente que hay detrás de la marca. Hemos llevado todos estos valores a nuestra destilería.

¿Nos habláis de vuestro producto favorito?

Nuestra primera receta de Corpen Gin se llama Llevant, y le debe su nombre al viento que sopla del este. Tiene sabores predominantes de enebro, cáscara de naranja fresca, hojas de eucalipto y pimienta negra. Solo tiene siete botánicos, pero utilizamos mucha cantidad, el doble de una ginebra normal, para tener mucho sabor y aroma. En la boca tiene una textura mantecosa a pesar de tener una graduación de 45% de alcohol. Hay ocho vientos en el mediterráneo, como una brújula, que tiene ocho direcciones, y cada receta nueva que fabricamos tendrá el nombre de uno de estos vientos.

¿Qué es lo más raro que ha pasado en vuestro local?

Tuvimos una gaviota que entró (por pie) un día y se sentó en la esquina detrás de la barra de degustación. Era como si hubiera hecho algo malo y se hubiera puesto a sí misma en time out, como un niño malo (nunca supimos lo que hizo).

¿Qué haríais con 100.000 euros?

Empezaríamos nuestra segunda fábrica de producción con más espacio para un alambique más grande, tanques de fermentación, una máquina de enlatado y un almacén más grande. Lo demás sería para la fiesta de inauguración.

Nombra hasta 3 negocios barceloneses favoritos (el tuyo no):

Cyclic Beer Farm, Warike Project y Especiarium Bar.

¿Una persona que morirías para ver pasar por la puerta de tu local un día y el porqué?

Lin-Manuel Miranda, creador de Hamiliton. Este tío leyó un libro de 818 páginas sobre el primer Secretario del Tesoro de los EE.UU y pensó: “Voy a hacer un musical de hip-hop sobre esto”. Simplemente demuestra que la inspiración se puede encontrar en cualquier lugar, a veces en lugares muy extraños.

¿Si tu negocio fuese un superhéroe o superheroína, cuál sería?

Deadpool. Después de más de un año de obras, permisos y licencias, habíamos planeado abrir en mayo de 2020. Claro, como muchas cosas en 2020, no pasó así. Si hemos sobrevivido un inicio así, podemos sobrevivir cualquier cosa.

¿Qué hacéis por la sostenibilidad / medio ambiente?

La sostenibilidad es central para nosotros. Yo estuve ocho años en la armada de los EEUU (US Navy) y mucha de mi experiencia fue navegando por el mar pacífico. El pacífico es tan amplio, tan grande, que se puede viajar por dos semanas sin ver ni otro barco, pero cada día se puede ver plástico flotando en el mar. Desde el principio decidimos que no íbamos a contribuir a esto, y a ser lo más sostenibles posible. Nuestra botella es fabricada con vidrio reciclado (su color viene de la mezcla de vidrio verde y blanco), nuestros tapones son de madera y corcho, y la cápsula que va encima del tapón es de celulosa. Todo nuestro embalaje para botellas y e-commerce son reciclables o compostables, no utilizamos nada de plástico. También hemos integrado técnicas de economía circular en nuestros procesos y usamos subproductos de nuestra destilación de ginebra para hacer nuestro Whitecap Bitters. Así minimizamos las fuentes de residuos que producimos y también tenemos un producto superinteresante. El hecho de que tenga una buena historia es un bonus.