Des de…

2021

A quin barri estàs i per què?

La Sagrera – El coworking està ubicat a la segona planta de la Nau Bostik, un antic espai industrial transformat en centre cultural multidisciplinari i autogestionat, amb una forta relació amb el barri de La Sagrera. El nostre espai té vistes al barri i llueix el llegat industrial local reinterpretat.

Què haurien de saber els que entren per primera vegada?

Triant el nostre espai de treball, t’envoltes d’altres professionals de l’àmbit cultural i artístic, amb qui crear noves sinergies, col·laboracions i intercanvis, augmentar la xarxa de network i impulsar la teva feina. Més que impulsar un espai, pretenem fomentar una manera d’estar, treballar i créixer en comunitat. Connectant gent, creativitat i art en un ambient autèntic.

Si el teu coworking fos una ciutat, quina seria?

Barcelona: diversa, creativa, inconformista.

De quin color són les parets?

Molt blanques perquè puguis projectar-t’hi.

Què faríeu amb 100.000 euros?

Un programa d’incubació de projectes artístics i socials.

Anomena els teus negocis barcelonins preferits:

BCN Més & B-Murals.

Descriu el vostre espai com si fossis un poeta…

Portes hores treballant asseguda, la mirada clavada a la pantalla. Aixeques el cap i a l’instant la teva mirada es perd a les vistes del barri: les muntanyes de Vallensana per una banda, la torre Agbar per l’altra. Amb dues passes més surts a la terrassa. Domines a la Sagrera, les seves obres, el passat industrial.

Què feu per la sostenibilitat/medi ambient?

De moment fem servir càpsules de cafè compostables, reciclem i minimitzem les impressions. Esperem poder fer més en un futur: instal·lació de fonts d’aigua, ús de cafè de comerç sostenible i potser aprofitar la nostra terrassa per implementar una zona de biodiversitat urbana.