Desde…

1986 ;)

¿Qué deberían saber los que compran por primera vez?

Todos los diseños son 100% originales, hechos con mucho cariño y producidos o impresos de forma local en Barcelona. Tus compras ayudan a una ilustradora a seguir haciendo lo que más le gusta en la vida: dibujar, dibujar y dibujar.

No hay otro proyecto en Barcelona que… Sea más colorido, cañero y divertido ;)

¿Nos hablas de tu producto favorito?

Sin duda las Nunu, una familia de 3 móviles decorativos colgantes hechos a mano que se inspiran en aquellos antiguos juguetes de madera con los que nuestros abuelos se pasaban el día. Tirando de sus hilos, sus brazos y piernas coloridas se animan generando un movimiento suave, hipnótico, casi mágico. Las unidades que quedan de esta mini capsule-collection las encontráis en mi tienda online.

Si fueras un lugar del mundo, ¿cuál serías?

Fácil, una playa llena de palmeras. Cualquiera.

¿Y si fueras un animal?

Un camaleón: divertido, metamórfico y colorido.

¿Qué es lo que nadie sabe sobre tu marca?

Me encanta experimentar con medios y materiales nuevos o inusuales para una ilustradora aunque el digital is my cup of tea.

¿Qué harías con 100.000 euros?

Año sabático comiendo, viajando, durmiendo y dibujando.

Nombra hasta 3 bares, restaurantes, shops o locales barceloneses favoritos:

Three Marks Coffee (y no solo porqué mi chico es uno de los Marks), Duduá porqué lo dan todo para los artesanos locales e imparten unos talleres chulísimos y Neko Vintage de las mejores selecciónes de prendas vintage que he visto en mi vida.

¿Qué haces por la sostenibilidad / medio ambiente?

Toda mi producción es a través de proveedores locales y pequeñas empresas.