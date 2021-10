A quin barri estàs i per què?

Estem a Gràcia perquè és el nostre barri de residència, i ens encanta!

Què haurien de saber els que venen per primera vegada?

A més de trobar una fruita i verdura boníssimes, i productes de molt bona qualitat, també pots preguntar-nos d’on vénen aquests productes, i fins i tot el nom de les persones que els produeixen! (a veure, no totes, però coneixem a moltes d’elles). A més, si no saps quin tipus de patata és millor per coure o per fregir, ens ho preguntes. Que necessites idees per cuinar? Doncs ens ho preguntes també, que ens encanta parlar de menjar i de receptes bones. En fi, que a més de bona (i bio) teca, també oferim proximitat, som bona gent i ens agrada molt el que fem.

No hi ha un altre espai/projecte a Barcelona que…

Que tingui la fruita i verdura de la mateixa qualitat que té la nostra, ah! I que tingui la nostra selecció musical, que a més de menjar bé, ens agrada la bona música.

Ens parleu del vostre producte preferit?

Si haguéssim d’escollir un producte emblemàtic de la bioteca, serien les cireres. Gràcies a elles vam conèixer al nostre agricultor de capçalera, el que ens fa distingir-nos per la seva fruita i verdura.

Què faries amb 100.000 euros?

Cultivar nosaltres la nostra pròpia fruita i verdura ecològica.

Anomena fins a 3 negocis barcelonins preferits (el teu no)

El Forn Jaume Montserrat, VomFass i El genio equivocado.

Què feu per la sostenibilitat / medi ambient?

Doncs a més d’apostar per l’alimentació produïda de forma sostenible, fomentem els envasos retornables (aigua), la compra a granel (fruita, verdura, llegums, detergent), tenim cistelles a disposició dels clients, per si no han portat la seva pròpia bossa; cistelles que després ens tornen, és clar!